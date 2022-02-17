Украина, Польша и Великобритания объединились

Главное: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально объявил о создании трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией.

Детали: Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества, призванный укреплять безопасность и развивать торговлю между странами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с британской коллегой Лиз Трасс 17 февраля.

«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества», — сообщил он.

Как сообщает LB.ua, глава МИД Польши Збигнев Рау не смог прибыть в Украину по логистическим причинам. «Дистанционно он с нами и мы объявляем о начале этого трехстороннего украинско-польско-британского формата. Вскоре на официальных сайтах наших внешнеполитических ведомств появится соответствующее заявление», — объяснил министр.

«Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство. Также мы сосредоточим свои усилия на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией», — заключил министр, добавив, что отдельное внимание будет уделено «Крымской платформе».

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон усилит совместную работу с Польшей и Украиной по обороне, безопасности, санкциям, энергетической безопасности и противодействию дезинформации.

«Я также горжусь, что вместе с Дмитрием мы запускаем наше трехстороннее партнерство с Польшей и Украиной. Мы усилим работу по обороне и безопасности, санкциям, энергетической безопасности и противодействию дезинформации. Это демонстрирует, что Соединенное королевство хочет и готово стоять бок о бок с нашими союзниками в восточной и центральной Европе», — отметила она.

Как сообщает «Европейская правда», в заявлении отмечается, что три государства имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе.

«Мы повторяем, что каждое европейское государство свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния», — подчеркнули министры.

Они подчеркнули, что три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усилению устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе.

«С этой целью мы сегодня договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины», — говорится в заявлении.

«Мы будем вместе работать над продвижением нашего сотрудничества, которое включает, но не ограничивается координацией поддержки Международной Крымской платформы, усилением сотрудничества в вопросах кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации», — подчеркнули министры.

Британия и Польша заявили, что они будут продолжать оказывать Украине поддержку, сохраняя единство с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Справка: С инициативой создания формата, являющегося частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины, выступил официальный Киев в октябре 2021 года. Новый альянс, рассказывал ранее Дмитрий Кулеба, основан не на локальной географии, а на общих принципах Украины, Польши и Британии, стремлении укреплять безопасность и развивать торговлю и готовность к конкретным действиям.

О создании нового трехстороннего альянса официально должны были объявить 2 февраля в Киеве с приездом главы МИД Британии Лиз Трасс. Однако она заболела коронавирусом, и ее визит, как и объявление нового формата, перенесли.

В тему: 28 июля 2020 года Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник». По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, новое объединение должно привести к усилению экономического сотрудничества, торговли и туризма между тремя странами, а также усилит позиции Украины на пути в Евросоюз и НАТО.