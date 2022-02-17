Американцы назвали новую дату российского вторжения

Главное: По мнению президента США Джо Байдена, угроза российского вторжения в Украину в ближайшие дни очень высока. При этом он, как и прежде, не стал указывать точную дату. Однако, по данным СМИ, речь идет о ближайшем воскресенье. В России эту информацию опровергли.

Детали: Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину по-прежнему очень высока. Как сообщает Reuters, во время встречи с журналистами 17 февраля он заявил, что обладает информацией о проведении Россией операции под чужим флагом.

«Есть все признаки того, что они готовы вторгнуться в Украину», — заявил американский лидер, добавив, что это произойдет в ближайшие дни.

При этом он не указал точную дату. Однако американское издание Politico сообщило со ссылкой на аналитиков, что новой датой вторжения назначено 20 февраля. Как объяснил эксперт по российским вооруженным силам Майкл Кофман, именно в этот день действия российских войск после окончания совместных с Белоруссией помогут понять истинные намерения президента России Владимира Путина.

Журналисты также напомнили, что именно в это время заканчивается Олимпиада в Пекине и Мюнхенская конференция по безопасности. «Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом», — считают аналитики.

В то же время, как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию очередным фейком. «Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем», — заявил он в беседе с журналистами 17 февраля.

Он напомнил, что уже было «много дат в гораздо более конкретном исполнении» и «все это оказалось вбросами, безответственными фейками».

По его словам, представители некоторых западных государств и организаций в последнее время «обнаруживают откровенную информационную агрессию по Москве и реальному положению дел вокруг происходящего в Украине».

В тему: Bloomberg предрек российское вторжение на территорию Украины 15 февраля, а немецкие СМИ — 16 февраля. «Фраза» следит за ходом событий.