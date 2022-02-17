«Мы в теме, но не в доле»: Сивохо о мирных планах западных партнёров и участии в них Украины

У Путина появился дополнительный инструмент давления на Украину по выполнению Минских соглашений — «Дамоклов меч», который завис над Украиной. Так лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо в своём Facebook прокомментировал принятый на днях Госдумой РФ жёсткий проект обращения о признании Россией «ЛДНР», который, минуя консультации российского МИДа, сразу попал на стол президенту РФ.

«Исходя из заявлений и ситуации, которая сложилась вокруг Украины, складывается впечатление, что сейчас весь мир „нагибает нас“ — всяким способом нас пытаются заставить принять Минские соглашения», — считает Сивохо.

Лидер НППЕ уверен, что Украине необходимо воспользоваться этой ситуацией и выступить со своей позицией: «Вы хотите, чтобы мы выполнили Минские соглашения? Давайте тогда пересмотрим, например, кредитование МВФ, ведь в марте у нас будет пик платежей и нам придётся перекредитовываться».

Сергей Сивохо предлагает извлечь что-то для себя из этой ситуации, потому что на нас сейчас все зарабатывают баллы — политические, внешние, внутренние: «Посмотрите на Байдена — он решает проблемы мира. Посмотрите на Шольца — он говорит, что у Меркель не получилось, а у меня сейчас получится. У Макрона рейтинг вырос на 10%. Все страны решают проблемы со своими военными бюджетами. Одни мы: в теме, но не в доле. Надо больше субъективизироваться, у нас для этого сейчас есть благоприятные условия».

Лидер НППЕ считает, что очень важна гуманитарная составляющая: «В России действует Указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а теперь они готовы покрыть колпаком защиты эти территории. Украина же сейчас очень пренебрежительно относится именно к гуманитарной повестке ситуации, как на Донбассе, так и в целом по всей стране».

Сергей Сивохо задал вопрос: «Что мы сделали для того, чтобы люди, которые находятся по ту линию соприкосновения, хотели, чтобы вернулась Украина, чтобы они вернулись в Украину? Всё сводится только к тому, что в Раде мы кричим: „Донецьк — це Україна, Луганськ — це Україна“? Это всё, что мы можем?».

«А как тогда быть с нашими декларациями о том, что „сначала возвращаем людей, а уже потом территории“? Украина должна вступить в войну за умы и сердца людей на Донбассе, а потом за территории!», — уверен лидер НППЕ

Сергей Сивохо подчеркнул, что Национальная платформа примирения и единства уже разработала законопроект «Об основах реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины» № 5844-1.

«Глава МФО „НППЕ“ Виктория Гриб зарегистрировала его в Раде. Это проект закона „о реинтеграции“, о возвращении людей. Возьмите его, изучите, там всё доступно написано. Пользуйтесь, он открыт, а ещё лучше — примите. Обратите внимание на людей!», — резюмировал лидер НППЕ.