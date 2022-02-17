Билл Гейтс озвучил очередное резонансное заявление по поводу коронавируса

Главное: Когда завершится пандемия коронавируса? Билл Гейтс считает, что точку поставит Омикрон.

Детали: Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс дал свой прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса. Он пообщался с немецким изданием Suddeutsche Zeitung.

Билл Гейтс заявил: «Я надеюсь, что волна заболеваемости, вызванная Омикроном, будет последней острой фазой пандемии».

Он предупредил, что в мире появятся другие кризисы.

Отмечается: «Вот почему посыл сейчас должен звучать следующим образом: нам всем следует разумно подготовиться к другим пандемиям. Инвестиции в обеспечение готовности к пандемии намного меньше ущерба, который она приносит».

Миллиардер считает, что деньги следует инвестировать по таким направлениям: мониторинг возможных вспышек инфекций, международные исследования, касающиеся диагностики и лечения пациентов, а также развитие систем здравоохранения.

Резюмируется: «Эта пандемия стала трагедией для всех. Нам повезло, она могла быть в десять раз опаснее».

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