Ярославский пожаловался, что из него хотят сделать козла отпущения

Главное: Бизнесмен Александр Ярославский заявляет, что дело о смертельном ДТП в Харьковской области фабрикуют против него, и уверяет, что готов участвовать в следственных действиях. При этом он не сообщил, когда будет в Украине.

Детали: По мнению харьковского бизнесмена Александра Ярославского, следственные действия в рамках расследования дела о ДТП с участием его кортежа не вписываются в правовое поле. Как сообщается на официальном сайте бизнес-группы DCH, он возмутился, что при расследовании «обычного дела» о ДТП пытаются «дестабилизировать» его частную жизнь и рабочие процессы.

«Манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях „политической целесообразности“», — заявил Ярославский, задавшись вопросом, какую законность могут министр внутренних дел и Генеральный прокурор, «если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения».

«Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое „резонансное дело“», — добавил он.

«Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего. Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела», — заключил он.

Отметим, что Ярославский не сообщил, когда именно вернется в Украину и сможет встретиться со следователями.

В тему: В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В тот же день пресс-служба группы DCH, президентом которой он является, подтвердила, что ДТП совершила машина компании, однако за рулем был не бизнесмен. DCH также подтвердила, что он улетел в Лондон — для встречи с семьей. Сам Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.

Тогда же в Сети появилась фотография автомобиля Mercedes из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, якобы после смертельного ДТП под Чугуевом. По данным журналиста Михаила Ткача, накануне вечером олигарх был нетревз. а после аварии незапланированно бежал из Украины.

По данным СМИ, жертву ДТП переехали обе машины кортежа.

Вечером 10 февраля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина в связи с подозрениями в фальсификации дела о ДТП. По его словам, следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение ДТП на лицо, которого на самом деле не было на месте происшествия.