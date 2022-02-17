Главные новости за 17 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 17 февраля 2022 года.

- Депутаты Украины проголосовали во втором чтении и в целом за обновленный закон «О виртуальных активах», который должен обеспечить регулирование операций с криптовалютами и их легализацию на территории страны.

- Над посольством России в Киеве был замечен дым. Не исключено, что там сжигали документы.

- Теплая погода сохранится в Украине в начале следующей недели. Но возможны дожди.

- Курс гривны дорожает. Доллар и евро дешевеют.

- Браузер Firefox близок к закрытию. У него сократилось число пользователей.

- На Олимпиаде в Пекине случился неприятный инцидент. Фристайлист из Финляндии врезался в оператора.