Стал известен следующий соперник Ломаченко

Главное: WBO обязала чемпиона мира по боксу в легком весе Джорджа Камбососа провести защиту титулов WBA, WBC Franchise, IBF и WBO против Василия Ломаченко.

Детали: Всемирная боксерская организация официально санкционировала обязательную защиту титула в легком весе и обязала действующего лидера дивизиона, австралийца Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) провести поединок с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО). Как сообщает LB.ua, об этом заявил промоутер обладателя пояса по версии WBC Дэвина Хейни Эдди Хирн.

При этом он все еще пытается устроить бой Камбососа с Хейни.

Отметим, что Камбосос на данный момент владеет поясами чемпиона мира по версиям WBA, WBC Franchise, IBF и WBO.

В тему: 18 октября 2020 года Василий Ломаченко проиграл самый важный поединок в своей карьере американцу Теофимо Лопесу, который в результате стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

В ночь на 12 декабря 2021 года Василий Ломаченко в Нью-Йорке победил представителя Ганы Ричарда Комми в бою за титул Интерконтинетального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации единогласным решением судей. При этом разразился скандал вокруг флага, с которым он вышел на этот бой.

После этого Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк по неизвестным причинам решила отстранить его от выхода в ринг на неопределенный срок.