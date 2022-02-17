В полиции зафиксировали удивительный рекорд на дорогах

Главное: Впервые за многие годы в Украине за сутки ни один человек не погиб в результате ДТП.

Детали: 16 февраля впервые за многие годы в Украине не зафиксировано ни одного смертельного случая в результате ДТП. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко, с начала перехода полиции на усиленный режим службы количество ДТП уменьшилось на 46%, а преступлений — на 23%.

«Позавчера — один погибший. Если сравнить с предыдущей неделей, у нас было за два дня 13 жертв ДТП», — рассказал он.

В то же время украинцы стали больше звонить на «102», однако в основном звонки носят информационный или консультационный характер.

Глава ведомства отметил, что за два дня количество обращений граждан в Нацполицию возросло с 49 до 53 тысяч, а количество преступлений уменьшилось с 3000 до 2300.

В тему: По данным Нацполиции, в 2021-м году в Украине произошло 5019 ДТП с участием пьяных водителей. В них погибли 113 человек.