Стала известна судьба «хонки» Януковича

Главное: На территории правительственной резиденции Межигорье создадут парк, который станет памятником садово-паркового искусства.

Детали: Кабинет министров Украины поручил ряду ведомств, в частности, Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерству юстиции, Фонду государственного имущества, Государственной службе Украины по геодезии, картографии и кадастру, Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, Киевской областной государственной администрации и НАБУ провести совещание по созданию парка на территории правительственной резиденции Межигорье. Как сообщается на официальном сайте правительства, соответствующее решение было принято на заседании 16 февраля.

По результатам совещания ведомства подготовят информацию о правовом статусе зданий и сооружений, которые находятся на территории резиденции и предложения по их дальнейшему функционированию. А также информацию о правовом статусе земельных участков в Межигорье и предложения по урегулированию вопросов с землевладельцами и землепользователями по созданию парка.

Кабмин также поручил подготовить информацию о возможности создания парка-памятника садово-паркового искусства, учитывая открытые уголовные производства.

Справка: В апреле 1955 года постановлением Совета Министров РСФСР было создано дачное хозяйство «Пуща-Водица», которое начиная с 1964 года функционировало как дом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье». Резиденция Межигорье была государственной правительственной резиденцией, которая использовалась для официальных встреч. Она принадлежала сфере ведения Государственного управления делами.

В настоящее время она передана в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В тему: Весной 2016 года Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование об отчуждении резиденции Межигорье.

В августе, 2017 года, Апелляционный хозяйственный суд Киева посчитал недействительными договоры о выводе в 2007 году из госсобственности резиденции «Межигорье» в Киевской области и передачи ее Виктору Януковичу, который тогда занимал пост главы государства.

В середине 2019 года Генеральная прокуратура Украины выдвинула бывшему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества. Якобы Ющенко, будучи в сговоре с Виктором Януковичем перевел «Межигорье» из Госуправления делами в сферу ведения Кабинета министров, который передал резиденцию в устав госпредприятия «Надра Украины», а то, в свою очередь, вывело «Межигорье» из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

Напомним: В мае 2019 года бывшую резиденцию Януковича закрыли для посетителей.