Ученые доказали, что коронавирус серьезно бьет по психике

Главное: Коронавирус приводит к психическим расстройствам. Ученые говорят, что люди, переболевшие им, страдают на 60%.

Детали: Ученые из Сент-Луисского университета выявили связь между коронавирусом и психическими расстройствами. Появились данные их отчета.

Сообщается, что люди, перенесшие заразу, более подвержены психическим расстройствам.

Так, были собраны данные о состоянии психики 154 тысяч людей, переболевших коронавирусом, после чего сравнили их с информацией об 11,5 миллионах не болевших.

Выяснилось, что риск развития психических заболеваний у людей из первой группы в среднем на 60% выше.

Отмечается, что у них наблюдались расстройства сна, депрессивные состояния, ухудшение когнитивных функций и злоупотребление психоактивными веществами.

Подчеркивается, что самыми большими риски были у тех, кого пришлось госпитализировать.

В работе сказано, что основную часть выборки составляли пожилые белые мужчины, поэтому для других категорий людей риски могут отличаться.

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