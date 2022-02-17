Крупный лоукостер сделал важное заявление на фоне ситуации в Украине

Главное: Ирландская авиакомпания Ryanair решила не отказываться от перелетов между Украиной и Европой. Таким образом, она хочет поддержать украинский народ.

Детали: Ирландский бюджетый авиаперевозчик Ryanair объявил о планах продолжать рейсы в и из Украины, пока угроза не осуществилась «угроза советского вторжения». Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на главного исполнительного директора Майкла О’Лири, компания не видит оснований приостанавливать сообщение с Украиной, пока соответствующие органы ЕС не издали распоряжение, что это опасно.

«Мы считаем своим долгом поддерживать украинский народ — до тех пор, пока нет войны и в небе не летают снаряды», — заявил он, добавив, что авиалинии должны обеспечить людям возможность «как-то добираться домой».

Отметим, что, по данным издания, в январе на вопрос, изменяются ли планы компании из-за угрозы эскалации, О’Лири заявил, что ситуацию постоянно оценивают, но Украина остается «огромным потенциальным рынком, пока не произошло советское вторжение».

В тему: 8 февраля 2022 года авиакомпания Ryanair остановила продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.