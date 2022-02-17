Верховная Рада утвердила «авиационный безвиз» с Евросоюзом

Главное: Народные депутаты проголосовала за ратификацию соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом.

Детали: Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом, подписанное в октябре прошлого года. Как сообщает LB.ua, соответствующее решение на заседании 17 февраля поддержали 311 народных депутатов.

Как объяснила заместитель министра инфраструктуры Анна Юрченко во время представления документа, заключение этого договора предусмотрено Соглашением об Ассоциации Украина-ЕС.

Реализация соглашения предполагает два этапа, в ходе которых украинское авиационное законодательство приведут в соответствие с европейским.

Соглашение предусматривает доступ авиакомпаний во все украинские и европейские аэропорты без ограничений, а также облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие снизить цены на билеты.

Также речь идет о соответствии организации воздушного движения, социального обеспечения работников, работы систем компьютерного бронирования, защиты окружающей среды и обеспечения прав потребителей.

В тему: 12 октября 2021 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение об «открытом небе».

Напомним: В середине 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook назвал соглашение об Общем авиационном пространстве «авиационным безвизом».