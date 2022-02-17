Правительство США вынудило украинца продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace

Главное: Украинский бизнесмен Макс Поляков заявил о выходе из американской ракетной компании Firefly Aerospace по требованию правительства США. Свою долю он продал партнеру за $1.

Детали: Украинский предприниматель Макс Поляков продал 58% акций космической компании Firefly Aerospace своему бизнес-партнеру и соучредителю компании Томасу Маркьюзику за $1. На своей странице в Facebook он обратился к Комитету по иностранным инвестициям в США, который требовал от него продать свою долю в компании.

«Я отдаю все свои 58% акций Firefly за $1 в собственность соучредителю и партнеру Тому. Уважаемый Комитет по иностранным инвестициям в США, Воздушные силы и 23 агентства США, которые предали меня и осудили меня во всех ваших действиях за последние 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята», — написал он, подчеркнув, что является гражданином Украины, имеет украинский паспорт и гордится своими достижениями в компании.

В тему: Как сообщали СМИ, в конце 2021 года правительство США попросило Макса Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Представители правительства и аэрокосмической промышленности США выразили опасения, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, пытающиеся разрабатывать ракетные программы.

Напомним: В апреле 2019 года прошли испытания второй ступени ракеты Alpha компании FireFly Aerospace, которой владеет украинский бизнесмен Макс Поляков.

3 сентября 2021 года первая ракета американо-украинской компании Firefly Aerospace была взорвана вскоре после старта. Причиной стала некая нештатная ситуация спустя 2 минуты полета.

Подробнее о том, кто такой Макс Поляков и что на самом деле представляет собой его бизнес, читайте здесь.