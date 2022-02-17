На Ровенщине нашли тело военнослужащего, пропавшего полторы недели назад

Главное: На полигоне в Ровенской области нашли тело военнослужащего с Волыни, который пропал 10 дней назад. Следов насильственной смерти на трупе не обнаружили.

Детали: На территории Ровенского военного полигона нашли тело военнослужащего-контрактника, разыскиваемого с 8 февраля. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, погибшим оказался 28-летний житель Волынской области, который проходил службу по контракту на Житомирщине.

На Ровенщине он проходил учебный курс.

С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем по разрешению руководства покинул место несения службы и в последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района.

По результатам предварительного осмотра судебным экспертом признаков насильственной смерти на теле военного не обнаружено. Окончательные результаты — за судебно-медицинской экспертизой.

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