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Новости > В Хмельницкой области подросток убил подругу отца сковородкой

В Хмельницкой области подросток убил подругу отца сковородкой

Александр Панько
17.02.22 09:29
141
В Хмельницкой области подросток убил подругу отца сковородкой

Главное: В Хмельницкой области произошло ЧП. Тут подросток убил женщину сковородкой.

Детали: В городе Дунаевцы (Хмельницкая область) произошло громкое ЧП. О нем сообщили в полиции.

Информируется, что тут 14-летний парень забил сковородкой до смерти 55-летнюю подругу своего отца, которая пришла к ним в гости.

Известно, что взрослые распивали спиртные напитки.

Выяснилось, что, когда мужчина ушел спать, между подростком и женщиной возникла ссора – девятиклассник жестоко избил женщину, после чего ушел из дома.

На утро его отец нашел тело в коридоре квартиры и вынес его на помойку.

Вскоре правоохранители нашли мальчика, который признался в совершении преступления и объяснил, что избил женщину, потому что она без разрешения взяла его сигареты.

Уже открыто уголовное дело по статье о преднамеренном убийстве по части 1 статьи 115 УК Украины.

Сейчас подросток задержан и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В тему: В Украине задержали опасную банду, которая пытала и убивала людей.

Тэги: убийство, общество, подросток, криминал, новости Украины

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