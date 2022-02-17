С украинским спутником на орбите удалось установить устойчивую связь

Главное: В базе данных США появилась информация об идентификации украинского спутника «Сич-2-30», что означает установление с ним устойчивой связи.

Детали: Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук заявил об установлении постоянной связи со спутником «Сич-2-30», в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. Как сообщает «Экономическая правда», в ,базе данных США ему присвоен номер 51030.

Спутник можно найти с помощью сервиса Celestrak — он отображается с названием «Sich-2-30».

«Таким образом, продолжаются летно-конструкторские испытания спутника дистанционного зондирования Земли „Сич-2-30“ („Сич-2-1“), которые должны завершиться в середине марта», — сообщил Грищук.

Справка: «Сич-2-30» — украинский спутник оптико-электронного наблюдения Земли. Предназначен для получения цифровых изображений на поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн и передачи информации полученных изображений наземному информационному комплексу космической системы.

Разрабатывался c 2013 г под наименованием «Сич-2-1» в рамках Национальной космической программы Украины и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 г. Основным производителем спутника является КБ «Южное». Срок его эксплуатации составляет 3 года.

В тему: 13 января 2022 года компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, выведшую на орбиту украинский оптический спутник «Сич-2-30». После этого президент Владимир Зеленский рапортовал со ссылкой на Национальный центр управления и испытания космических средств о том, что с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Спустя две недели КБ «Южное» сообщило о том, что на орбите у спутника возникли проблемы с энергообеспечением от солнечной батареи. В соответствии с моделированием динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов специалисты спрогнозировали, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение спутника станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию «Сич-2-1» к штатной.