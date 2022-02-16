Россия официально признана угрожающей государственной безопасности Украины

Главное: Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности Украины, в которой Россия официально признается угрозой стране.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 декабря «О стратегии обеспечения государственной безопасности». В соответствии с документом, опубликованным на официальном сайте главы государства, президент постановил утвердить Стратегию обеспечения госбезопасности.

Кабинету Министров поручено утвердить план мер по реализации Стратегии и его исполнению. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.

В утвержденном документе говорится, что Стратегия обеспечения ГБ определяет «реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности».

Реализация положений Стратегии будет производиться на плановой основе на период до 2025 года.

Ожидается, что, в частности, реализация положений Стратегии позволит «повысить эффективность функционирования общегосударственной системы обеспечения государственной безопасности; усилить защиту конституционного строя и территориальной целостности Украины, защищенность законных прав и свобод человека, интересы общества и государства в сфере госбезопасности; интенсифицировать деятельность и взаимодействие субъектами обеспечения сохранности».

Реализация Стратегии также позволит создать «эффективную систему обеспечения безопасности гостайны и служебной информации, способную противостоять настоящим вызовам, и обеспечить интеграцию сектора безопасности и обороны в евроатлантическое пространство в сфере безопасности».

Отметим, что в разделе, где указаны угрозы госбезопасности, Россия названа страной, продолжающей гибридную войну и системно применяющей политические, экономические и другие средства «для реализации своих стратегических целей в Украине». Также указывается, что РФ компрометирует государственность Украины.

Также в документе Россия обвиняется в создании оккупационной администрации в Крыму и Донбассе, которые узурпировали власть и грубо нарушают права человека. «Их деятельность угрожает государственной безопасностью Украины», — говорится в Стратегии.

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