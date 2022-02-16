Первая медаль для Украины на Олимпиаде-2022: Итоги двенадцатого дня

СБУ и журналисты выявили масштабную схему по «растаможке» авто на Ровенской таможне с участием руководства чиновников МВД и нардепа от «Слуг народа», – СМИ

Украина осталась без представителя на «Евровидении»

«Продам гараж на Соломе»: в прямой трансляции с Майдана произошел очередной курьез

На Житомирщине священник УПЦ нуждается в помощи на лечение

Многочисленный митинг под окнами суда сорвал рассмотрение дела по «организаторам массовых протестов»

Главные новости за 16 февраля 2022 года

Представитель УПЦ в Софии Киевской призвал украинцев видеть друг в друге братьев

В Microsoft рассказали о первом крупном обновлении для Windows 11

Депутаты ввели уголовную ответственность за антисемитизм в Украине

Главные новости за 15 февраля 2022 года

Сайты крупнейших банков, а также Минобороны и ВСУ подверглись крупнейшей в истории кибератаке

В День единения сборная Украины завоевала первую медаль Зимних Олимпийских игр

Украина осталась без представителя на «Евровидении»

Главные новости за 16 февраля 2022 года

15.02.22 11:46

По данным соцсетей, чтобы приблизиться к Путину, нужно несколько раз сдавать анализ кала

12.02.22 18:52

Порошенко вывезет семью и валюту из Украины на бронированных автобусах, — блогер

14.02.22 14:36

Кива потребовал от СБУ ликвидировать Байдена

13.02.22 05:20

Всемирный день радио: какой праздник отмечается 13 февраля

12.02.22 21:44

Олимпиада-2022: итоги восьмого дня

13.02.22 11:14

Ученые предложили революционный способ быстро долететь до Марса

15.02.22 16:17

«Когда у меня было две контузии, ты х***м по роялю шаркал»: Кива неожиданно ответил Зеленскому из Испании

15.02.22 12:54

Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР

12.02.22 21:10

Управделами УПЦ рассказал, почему не нужно бояться конца света

11.02.22 00:01

Стало известно о страшном вреде популярных таблеток