Первая медаль для Украины на Олимпиаде-2022: Итоги двенадцатого дня

Главное: В двенадцатый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось восемь комплектов наград. Первую награду завоевала Украина.
Детали: 16 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 8 комплектов медалей в 5 видах спорта.
Фристайл
Слоупстайл, мужчины
1. Александр Холл (США);
2. Николас Геппер (США);
3. Йеспер Тьедер (Швеция).
Горные лыжи
Слалом, мужчины
1. Клеман Ноэль (Франция);
2. Йоханнес Штрольц (Австрия);
3. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия).
Биатлон
Эстафета, женщины
1. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг);
2. ОКР (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина);
3. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн).
Лыжные гонки
Командный спринт, женщины
1. Катарина Хенниг — Виктория Карл (Германия);
2. Майя Далквист — Юнна Сундлинг (Швеция);
3. Юлия Ступак — Наталья Непряева (ОКР).
Командный спринт, мужчины
1. Эрик Валнес — Йоханнес Клэбо (Норвегия);
2. Ииво Нисканен — Йони Мяки (Финляндия);
3. Александр Большунов — Александр Терентьев (ОКР).
Фристайл
Акробатика, мужчины
1. Ци Гуанпу (Китай);
2. Александр Абраменко (Украина);
3. Илья Буров (ОКР).
Шорт-трек
Эстафета, мужчины
1. Канада;
2. Южная Корея;
3. Италия.
1500 м, женщины
1. Чхве Мин Джон (Южная Корея);
2. Арианна Фонтана (Италия);
3. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды).
Медальный зачет:
В тему: Олимпиада-2022: Итоги одиннадцатого дня.