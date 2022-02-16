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Новости > Первая медаль для Украины на Олимпиаде-2022: Итоги двенадцатого дня

Первая медаль для Украины на Олимпиаде-2022: Итоги двенадцатого дня

Абелардо
16.02.22 19:34
177
Первая медаль для Украины на Олимпиаде-2022: Итоги двенадцатого дня

Главное: В двенадцатый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось восемь комплектов наград. Первую награду завоевала Украина.

Детали: 16 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 8 комплектов медалей в 5 видах спорта.

Фристайл

Слоупстайл, мужчины

1. Александр Холл (США);

2. Николас Геппер (США);

3. Йеспер Тьедер (Швеция).

Горные лыжи

Слалом, мужчины

1. Клеман Ноэль (Франция);

2. Йоханнес Штрольц (Австрия);

3. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия).

Биатлон

Эстафета, женщины

1. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг);

2. ОКР (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина);

3. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн).

Лыжные гонки

Командный спринт, женщины

1. Катарина Хенниг — Виктория Карл (Германия);

2. Майя Далквист — Юнна Сундлинг (Швеция);

3. Юлия Ступак — Наталья Непряева (ОКР).

Командный спринт, мужчины

1. Эрик Валнес — Йоханнес Клэбо (Норвегия);

2. Ииво Нисканен — Йони Мяки (Финляндия);

3. Александр Большунов — Александр Терентьев (ОКР).

Фристайл

Акробатика, мужчины

1. Ци Гуанпу (Китай);

2. Александр Абраменко (Украина);

3. Илья Буров (ОКР).

Шорт-трек

Эстафета, мужчины

1. Канада;

2. Южная Корея;

3. Италия.

1500 м, женщины

1. Чхве Мин Джон (Южная Корея);

2. Арианна Фонтана (Италия);

3. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды).

Медальный зачет:

В тему: Олимпиада-2022: Итоги одиннадцатого дня.

Тэги: Украина, Олимпийские игры, Олимпиада, Пекин, спорт, Олимпиада-2022, Александр Абраменко

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