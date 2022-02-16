Байден рассказал, как подложил дохлую собаку республиканке

Главное: Президент США Джо Байден, вспоминая о времени, когда он был чиновником округа Нью-Касл штата Делавэр, рассказал, что однажды подбросил труп собаки на порог дома сторонницы Республиканской партии.

Детали: Выступая на юридической конференции Национальной ассоциации округов, президент США Джо Байден рассказал, как тяжела работа чиновников. Как сообщает Lenta.ru, в пример он привел случай, произошедший, когда он работал с «одним очень богатым районом» в пределах округа.

Байден рассказал, что ему позвонила женщина, явная сторонница республиканцев, и потребовала убрать с лужайки мертвую собаку. Когда Байден ответил, что представители округа разберутся с проблемой утром, она выразила недовольство и потребовала явиться немедленно.

«Ну и я пошел туда. Поднял труп собаки. Та женщина заявила, что хочет, чтобы „это“ исчезло с ее лужайки. Тогда я переложил животное на ее порог», — засмеялся американский президент, добавив, что раньше всем давал номер телефона, а теперь ему даже не разрешается иметь телефон.

Справка: В 1970 году Байден на два года был избран членом совета самого густонаселенного округа штата Делавэр, Нью-Касл. Спустя два года он в возрасте 29 лет впервые был избран в сенат Конгресса США от штата Делавэр.