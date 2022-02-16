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Новости > Скоро на Киевщине покажут уникальных древних животных

Скоро на Киевщине покажут уникальных древних животных

Автор: «Фраза»
16.02.22 14:46
78
Скоро на Киевщине покажут уникальных древних животных

19 и 20 февраля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») покажут уникальные древние породы лошадей. Презентация пройдет по время интерактивной развлекательной программы «Небесные кони». Гостей ждет знакомство с лошадьми исторических пород, конные мастер-классы, древнеславянские забавы, горячие напитки и вкуснейшие блюда с костра.

Зайдя в ворота Княжества, посетители совершат путешествие во времени на тысячу лет назад и окажутся в столице Киевской Руси. Гости попадут в исторический центр средневекового Киева X века в границах Детинца Киева и Предградья.

Только в Древнем Киеве можно увидеть такие шедевры средневекового зодчества, как: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое. Здесь воссоздан уникальный христианский храм Х века — деревянная Васильевская церковь.

На территории Древнего Киева гости посетят исторические экспозиции осадной техники, кораблестроения и даже средневековых пыток.
19 и 20 февраля жители Княжества радушно встретят дорогих гостей у въездных ворот и ни на минуту не дадут скучать. Ведь они приготовили необычную развлекательную программу, в которой главная роль отведена лошадям редких древних пород.

Опытные коневоды расскажут гостям о происхождении пород, их особенностях, о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы и даже поведают легенды о них. Квалифицированные инструкторы проведут открытые мастер-классы по дрессировке и по уходу за лошадьми, где расскажут о том, как ухаживать этими животными так, чтобы они были не просто здоровыми и послушными, но и стали верными друзьями.

Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, устроить яркую фотосессию и даже проехать на них верхом или в экипаже.

В Древнем Киеве возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков!

Также гостей пригласят принять участие в веселых древнеславянских забавах: подвижных играх, танцевальных мастер-классах, флеш-мобах и хороводах.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Прогулявшись по старинным улочкам, можно узнать много нового и интересного о жизни наших предков. Здесь можно увидеть указатели с надписями на старославянском языке, попробовать прочитать и понять их. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой ароматного травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. В средневековом тире можно научиться метко стрелять из лука, в Княжеской костюмерной — примерить наряды времен Киевской Руси, а на монетном дворе — отчеканить монету «на счастье». В средневековой лавке можно выбрать эксклюзивные сувениры ручной работы на память. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Согреться и подкрепиться можно в теплой колоритной Княжеской корчме. Здесь гости отведают горячих напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

При желании продлить свое путешествие в средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Застугна (рядом с селом Копачов).
Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парка Киевская Русь» в разделе «Контакты». Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов.

Цена билета: полный билет для взрослого — 230 грн. (по акционной цене вместо 250 грн.), для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Парк Киевская Русь

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