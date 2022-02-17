Популярная туристическая страна решила переименовать свою столицу

Главное: В Таиланде решили переименовать столицу Бангкок. Теперь это Город Ангелов Великая Столица.

Детали: В Таиланде решили переименовать столицу страны Бангкок. Теперь латинским шрифтом город называется как Krung Thep Maha Nakhon (Город Ангелов Великая Столица).

При этом название Bangkok продолжит существовать в качестве неофициального названия.

О решении заявили в Королевском ученом совете Таиланда.

Информируется следующее: «Новый реестр направлен на изучение в специальную юридическую комиссию, по окончании которого он вступит в силу».

Подчеркивается также, что на тайском языке столица государства всегда называлась Krung Thep Maha Nakhon. Данная форма также является сокращением, так как полное название состоит более чем из сорока отдельных элементов и является самым длинным в мире.

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