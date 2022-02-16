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Новости > В День единения сборная Украины завоевала первую медаль Зимних Олимпийских игр

В День единения сборная Украины завоевала первую медаль Зимних Олимпийских игр

Александр Панько
16.02.22 14:31
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В День единения сборная Украины завоевала первую медаль Зимних Олимпийских игр

Главное: Представитель олимпийской сборной Украины Александр Абраменко получил серебряную медаль на Зимних играх в Пекине. Это первая награда нашей команды на турнире.

Детали: Украина завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине. Серебряным призером в лыжной акробатике стал украинец Александр Абраменко.

Он почти на 2 очка обошел представители команды Российского олимпийского комитета Илью Бурова. «Золото» же досталось местному спортсмену Ки Гуангпу, победившему соперников с большим отрывом.

Отметим, что эта медаль стала первой в активе украинской сборной.

Таким образом, команда поднялась на 23 место в медальном зачете, опередив Польшу и Бельгию.

В тему: 18 февраля 2018 года Александр Абраменко завоевал золотую медаль Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

4 февраля 2022 года на официальном открытии 24 зимней Олимпиады в Пекине он стал одним из флагоносцев нашей сборной.

Напомним: 14 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о безотлагательных мерах по консолидации украинского общества. В соответствии с указом № 53/202216 февраля 2022 года объявляется в Украине Днем единения.

Тэги: сборная Украины, Пекин, спорт, серебро, лыжный фристайл, медаль, новости Украины, Александр Абраменко

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