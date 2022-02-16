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Новости > В Microsoft рассказали о первом крупном обновлении для Windows 11

В Microsoft рассказали о первом крупном обновлении для Windows 11

Агата Кловская
16.02.22 19:49
113
В Microsoft рассказали о первом крупном обновлении для Windows 11

Главное: Выпущено первое крупное обновление для Windows 11. О его специфике поведали в Microsoft.

Детали: В компании Microsoft рассказали о первом крупном обновлении для Windows 11, которое уже вышло. Стало известно, каким оно будет.

Разработчики обещают, что оно принесет множество функций, заявленных на презентации, но не попавших в релизную версию Windows 11.

Среди них – поддержка запуска Android-приложений в среде ОС.

Сообщается, что для загрузки мобильного софта и игр предлагается использовать магазин Amazon Appstore.

Отмечается, что данная функция пока будет доступна только пользователям из США, но для энтузиастов остается обходной путь с установкой APK-файлов.

Кроме этого, как информируется, изменения коснулись панели задач: время и дата теперь доступны для нескольких мониторов, виджет погоды снова в панели, а опция управления звуком доступна для вызовов Microsoft Teams.

В компании говорят, что «Блокнот» получил современный дизайн с поддержкой темного режима.

Также, информируется, что приложение Media Player придет на смену Groove Music и станет стандартным средством воспроизведения аудио и видео.

В Microsoft говорят, что данное обновление в ближайшее время станет доступно всем пользователям Windows 11.

Резюмируется, что загрузить его можно через встроенный сервис Windows Update.

Грядущей же осенью ожидается второй крупный апдейт под кодовым названием Sun Valley 2.

В тему: Стало известно о грандиозных проблемах, к которым приводит новое обновление Windows 11.

Тэги: Microsoft, мир, Интернет, компьютер, технологии, Windows 11

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