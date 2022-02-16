В компании Маска признались, сколько обезьян убили в процессе исследований

Главное: Компания Илона Маска Neuralink оправдалась за убитых во время исследований обезьян. По данным зоозащитников, во время испытаний в компании Маска погибли 15 обезьян, и только восемь из них были усыплены, а остальные погибли в мучениях.

Детали: Представители исследовательского центра компании Neuralink утверждают, что не причиняли никаких страданий подопытным животным во время исследований. Как сообщает Lenta.ru, в компании утверждают, что придерживаются принципов гуманного и этичного отношения в работе с животными.

«Использование каждого примата было тщательно спланировано и продумано, чтобы сбалансировать научные тестирования с нормами морали по использованию животных», — заявили в организации, проводившей эксперименты, добавив, что двое подопытных были подвержены эвтаназии в «запланированные сроки окончания эксперимента» для сбора биологических данных.

Шесть других обезьян были усыплены из-за хирургических осложнений, поломки чипа или инфекций, которые были связаны с устройством.

Таким образом исследователи Neuralink ответили на жалобу компании «Комитет врачей за ответственную медицину» в Министерство сельского хозяйства США. По мнению организации, проводимые Neuralink исследования противоречат законам о защите животных в США, так как они не минимизировали боль и страдания приматов.

Как утверждается, в ходе исследований погибли 15 обезьян, и лишь 8 из них были усыплены, а остальные погибли в мучениях.

Они также обвиняют компанию Илона Маска в том, что ученые, проводившие исследования, прикручивали металлические пластины к черепам животных, а также повреждали их мозг и не оказывали должной ветеринарной помощи.

Справка: Стартап Neuralink основан Маском в 2016 году. Для начала компания хочет разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга, а в долгосрочной перспективе ее конечная цель заключается в совершенствовании людей как биологического вида.

В тему: Зимой 2021 года американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск на своей странице в Clubhouse рассказал об обезьяне, которая научилась играть в понг при помощи импланта в мозге.

Позже он опубликовал соответствующее видео.

Напомним: В мае 2020 года Маск заявил, что уже в течение года создаст имплант, который можно будет вживлять в человеческий организм. Благодаря ему люди смогут возвращать слух, зрение и другие функции мозга.