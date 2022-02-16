Впервые в истории женщина сумела победить ВИЧ

Главное: Женщина впервые вылечилась от ВИЧ. Произошло это в США.

Детали: В США женщина впервые сумела победить ВИЧ. Об этом сообщает Reuters.

Информируется, что исследование проходило под руководством медиков Ивонны Брайсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Деборы Персо из университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

Работа была направлена на наблюдение двадцатью пятью людьми с ВИЧ, которым пересадили стволовые клетки, взятые из пуповинной крови, для лечения рака и других серьезных состояний.

Сообщается, что пациентка прошла редкое и опасное лечение стволовыми клетками, пересаженными от донора, который был естественно устойчив к заразе.

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