Синоптик пообещал украинцам аномальное окончание зимы

Главное: Синоптик рассказал о погоде в Украине в конце зимы. Будет аномально тепло.

Детали: Окончание зимы в Украине будет аномально теплым. Такой прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич, которого цитирует «Телеграф».

Он сказал, что на территории страны сохранится непривычно теплый характер погоды, при этом периодически будут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Специалист говорит: «Уже с середины месяца в большинстве центральных, южных и частично западных областей установится метеорологическая весна, поскольку среднесуточные температуры здесь устойчиво будут превышать отметку в 0 градусов».

Ожидается, что ночные морозы постепенно отступят, и лишь 26-28 февраля есть вероятность незначительного похолодания под влиянием поля повышенного давления.

Отмечается, что дневные температуры будут достигать 2-7 градусов тепла, а в южных, центральных, частично западных областях и Крыму в отдельные дни воздух будет прогреваться до плюс 10-15 градусов, что значительно выше климатической нормы.

По его словам, в отдельных пунктах возможно установление новых температурных рекордов.

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