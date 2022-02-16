Елизавета II поможет сыну выплатить кругленькую сумму, чтобы закрыть дело об изнасиловании

Главное: Принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании. По данным СМИ, для этого ему придется заплатить $16 млн в качестве отступных.

Детали: Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном насилии, возбужденное против него в США Вирджинией Джуффре. Как сообщает ВВС, в документе, представленном в суд США 15 февраля, говорится, что пара достигла внесудебного соглашения.

Оно, в частности, включает в себя «существенное пожертвование в пользу госпожи Джуффре».

В нем также сказано, что принц Эндрю никогда не собирался очернить личность Джуффре и признает, что она стала жертвой жестокого обращения и несправедливых публичных атак.

Принц Эндрю пообещал продемонстрировать свое раскаяние в связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, а также поддержать борьбу с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и жертв этой торговли.

В соглашении о досудебном урегулировании цитируются слова герцога Йоркского о том, что он высоко оценивает смелость Вирджинии Джуффре и других людей, переживших насилие.

Как сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источники, сумма отступных составила $16 млн (12 млн фунтов стерлингов). При этом выплаты частично возьмет на себя 95-летняя королева, которая и так в частном порядке помогала своему второму сыну покрывать расходы на юристов, которые оцениваются в несколько миллионов фунтов.

Отмечается, что герцогу Йоркскому было бы тяжело самостоятельно оплатить расходы, поскольку он живет на «скромную военную пенсию, которую получает как вице-адмирал ВМС Великобритании, а также за счет стипендии от королевы в размере 250 тыс. фунтов в год».

По данным издания, переговоры адвокатов принца Эндрю и Робертс-Джуффре длились десять дней. Отмечается, что выплаты должны поступить на счет 38-летней американки в ближайшие 30 дней.

Справка: Принц Эндрю, герцог Йоркский (полное имя Эндрю Альберт Кристиан Эдвард) — британский принц, вице-адмирал. Третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Занимает 9-е место в порядке наследования британского престола.

В тему: В августе 2021 года американская правозащитница Вирджиния Джуффре подала в суд на британского принца Эндрю, обвинив его в изнасиловании и побоях. Женщина утверждает, что это произошло в лондонском доме британской светской львицы Гислен Максвелл, когда ей было 17 лет. Она также утверждает, что впоследствии принц еще дважды вступал с ней в сексуальную связь, зная, что она была жертвой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации со стороны финансиста Джеффри Эпштейна.

Сам принц отрицает свою причастность к сексуальному насилию над Джуффре. При этом он не отрицает, что дружил с Эпштейном, однако признал, что его поведение было «ненадлежащим».

Напомним: 6 июля 2019 г в Нью-Йорке был задержан известный финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн. Его обвинили в создании криминальной сети, которая позволяла сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет.

10 августа того же года он покончил с собой в американской тюрьме.