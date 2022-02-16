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Впервые в истории «Оскар» предоставит возможность голосования зрителям

Александр Панько
16.02.22 11:01
267
Впервые в истории «Оскар» предоставит возможность голосования зрителям

Главное: В ходе вручения премии «Оскар» в этом году впервые в истории состоится зрительское голосование. Пользователи соцсетей смогут выбрать понравившуюся картину в отдельной, новой номинации.

Детали: В преддверии 94-й церемонии вручения премии «Оскар» Американская киноакадемия анонсировала введение зрительской номинации. Как сообщает The Hollywood Reporter, проголосовать за понравившуюся кинокартину, включая те фильмы, которые не вошли в официальный список номинантов, можно на сайте академии и в Twitter, используя хештег #OscarsFanFavorite.

Голосование продлится до 3 марта.

Трое из проголосовавших пользователей будут выбраны для поездки в Лос-Анджелес, чтобы поучаствовать во вручении премии в следующем году.

Справка: Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как «Оскар» — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

Является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий, а также самой значительной и престижной на планете.

В 2019, 2020 и 2021 годах правила проведения церемонии были серьезно изменены в связи с расовыми и коррупционными скандалами, а также распространением пандемии коронавируса.

В тему: В этом году впервые с 2018 года церемония вручения премии «Оскар» пройдет вживую, в традиционном месте — Dolby Theater в Лос-Анджелесе.

По данным авторитетной британской букмекерской конторы William Hill, среди фаворитов «Власть пса», «Белфаст» и «Вестсайдская история».

Тэги: Twitter, зритель, Оскар, Лос-Анджелес, голосование, культура, соцсети

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