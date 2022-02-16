Коронавирус в Украине: 31 513 заболевших и 310 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 31 513 людей. Умерли 310 человек.
Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. Данные на среду, 16 февраля, приводит министерство здравоохранения.
Сообщается, что выявили еще 31 513 случаев заразы. Госпитализировали 3 640 больных, а выздоровели 27 684 человека.
Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 62 931, методом ИФА – 6 389, экспресс-тестами – 72 047.
Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (4 378) и Одесской области (2 847).
Умерли 310 людей. За все время скончались 103 565 человек.
С начала пандемии заболели 4 603 930 людей, а выздоровели 3 839 314 человек.
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