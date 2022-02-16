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Новости > Национальный праздник КНДР: какой праздник отмечается 16 февраля

Национальный праздник КНДР: какой праздник отмечается 16 февраля

Агата Кловская
16.02.22 05:14
188
Национальный праздник КНДР: какой праздник отмечается 16 февраля

Сегодня, 16 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают День восстановления Литовского государства, Национальный праздник КНДР и Починки.

День восстановления Литовского государства

Свой национальный праздник Литовская Республика отмечает 16 февраля, в день, когда она обрела свою независимость от Российской Империи в 1918-м году. В этот день в Вильнюсе прошло заседание, где представители литовской народности составили документ, провозглашающий восстановление самостоятельного государства. Под этим актом поставили подписи все 20 делегатов, участвующих в совещании. К несчастью, ни сам документ, ни его копию так до сих пор и не удалось найти. По сообщениям литовских средств массовой информации, текстовое содержание акта, утвержденного в сложнейших условиях, — краткий и емкий, но его ценность неоспорима. Однако до настоящего времени никто не знает, где хранится оригинал. По словам многих свидетелей, когда в 1940 г в страну вошли советские солдаты, начальник канцелярского отдела вынес документ из президентуры, после чего акт бесследно исчез.

Несмотря на то, что оригинал акта так и не удалось найти, он не утерял своей законной силы. Документ служит юридическим объяснением существования самостоятельного Литовского государства как в межвоенное время, так и после событий 1990 года. В нем отображены главные принципы устройства страны, которые также сформулированы во всех литовских конституциях. Кроме этого, акт выступил главным документом в 1990 году после того, как страны вышла из состава Советского Союза.

Ежегодно 16 февраля в честь этой знаменательно даты в крупных городах Литвы устраиваются массовые мероприятия, включающие концерты, уличные представления и торжественные шествия. Кроме того, во всех прибалтийских странах торжественно вывешиваются литовские флаги, в соответствии с действующим межнациональным договором.

Национальный праздник КНДР

Территория КНДР, граничащая на севере с Китаем и Россией, была основана 9 сентября 1948 года при активном участии СССР. Однако своим национальным праздником северокорейцы сделали день рождения Ким Чен Ира, который отмечается 16 февраля.

Официальной идеологией государства являются идеи чучхе, которую ее создатели — Ким Ир Сен и Ким Чен Ир определяют как «философскую идеологию, в центре внимания которой стоит человек».

Починки, день Семена и Анны

Этот праздник славяне отмечали 16 февраля, сразу после Сретения. В этот день не устраивали веселья, все домочадцы находились дома. По гостям на Починки ходить некогда, у каждого хорошего хозяина кипела работа. Как нельзя лучше этому дню подходит пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой». Существовало поверье, что чем раньше начнёшь день, тем вернее угодишь самой весне, поэтому крестьяне вставали очень рано. Они торопились все подготовить перед пробуждением земли после зимнего сна. Прерывались только на обед, и снова брались за дело.

Первым делом на Починки приводили в порядок все то, что использовалось весной и летом. К примеру, мужчины осматривали все хозяйство, проверяли амбары, чинили сельскохозяйственные инструменты, усердно готовясь к пахоте и севу. Интересным было то, что отремонтированная конская упряжь вывешивалась во дворе на видном месте, как показатель умелого хозяина.

Женщины стирали, готовили на обед традиционную саламату (кашу со шкварками), перебирали сундуки, зашивали дыры в одежде, отмывали кухонную утварь, наводили порядки во всех углах, выбрасывая залежавшийся хлам. Даже дети не сидели без дела, находилась посильная работа и для них. Ребятишки что-либо подавали, относили, бегали по мелким поручениям от родителей.

Особо усердно работали незамужние девушки. Считалось, что если в этот день лениться, то семейное счастье обойдет их стороной. Говорили, что на Починки даже сам Домовой становился хорошим помощником для своих хозяев.

Вечером вся семья собиралась за праздничным столом. После трапезы устраивались танцы или конкурсы, в которых незамужние девушки демонстрировали свои умения. Нередко именно в это время будущие свекрови примечали понравившуюся невесту для своего сына. Так и заканчивались Починки у славян: с пользой для всех.

Мало известно второе его название — день Семена и Анны. История гласит, что Симеон жил в Иерусалиме и, когда переводил Священное Писание, увидел фразу, что Спасителя на свет родит дева от непорочного зачатия. Тогда к Симеону явился Ангел и сообщил, что он отойдет к Господу после личной встречи со Спасителем. Когда новорожденного Иисуса Христа принесли в церковь на посвящение, старцу-святителю было за 300 лет. В тот момент в храме находилась пророчица Анна, которая и известила народ о прибытии Мессии.

В народе святым Семену и Анне молились за здоровье новорожденных детей и за излечение у них случившихся болезней. Отсюда и еще одно название даты — Хранитель младенцев.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Праздники Таиланда — Макха Буча;

— День свежего ананаса;

— День киотского протокола;

— День поиска запахов;

— День инноваций.

Тэги: праздник, Таиланд, день, независимость, КНДР, Литва, Киотский протокол, экология, запах, инновации

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