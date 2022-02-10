Закон один для всех. Под Офисом генпрокурора требовали посадить Порошенко

Только что под Офисом генерального прокурора завершилась акция «Государственная измена не предусматривает личного обязательства». Об этом написал активист Игорь Криворучко.

«Наша страна нуждается в единстве. Ничто сегодня не сможет объединить Восток и Запад Украины лучше ареста Петра Порошенко. Должен быть реализован общественный запрос на справедливость посредством неотвратимости наказания за совершенные преступления. За Минские соглашения, которыми теперь Украине выкручивает руки. За финансирование Л/ДНР, за политические репрессии, за Свинарчуков и атаки на добровольческие батальоны, за «жму руку, обнимаю» с Путиным», – заявил на мероприятии Игорь Криворучко.

На акции выступил Владимир Проценко, официально признанный пострадавшим участником Революции Достоинства. А также Юрий Хорт, который рассказал, как провел за решеткой два года за разорванный портрет Петра Порошенко.

«Мы поддерживаем государственное обвинение и считаем, что Порошенко, имея неограниченные финансовые ресурсы, может уклоняться или влиять на следствие и продолжать преступную деятельность. Поэтому мера пресечения в виде личного обязательства недостаточна и должна быть заменена на содержание под стражей», – заявили активисты