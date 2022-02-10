Ярославский срочно покинул Украину после информации о смертельном ДТП, – СМИ

Главное: Бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль из кортежа которого, по данным СМИ, ночью сбил насмерть человека, улетел из Харькова в Лондон вместе с тестем.

Детали: Харьковский бизнесмен Александр Ярославский, по данным СМИ, улетел из Харькова в Лондон. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в авиационной сфере, чартер из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и вылетел из Харькова в 13:50.

На его борту помимо самого Ярославского якобы находился его тесть Сергей Свентицкий.

По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон, Великобритания).

Отметим, что примерно в то же время на официальном портале МВД появилась новость о том, что «полиция Харьковщины будет вызывать на допрос возможного участника ДТП Александра Ярославского».

В тему: В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.