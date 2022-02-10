Ученые выяснили, как существенно увеличить продолжительность жизни

Главное: Правильное питание поможет увеличить продолжительность жизни. Ученые советуют есть рыбу и орехи.

Детали: Ученые из университета Берген в Норвегии поведали, как увеличить продолжительность жизни. Для этого следует поменять свой рацион питания.

Эксперты говорят, что сегодня люди потребляют в пишу большое количество обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием соли и сахара, а также переработанного и красного мяса.

Увы, но такая пища приводит к ожирению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету и раку.

Специалисты говорят, что нужно полностью отказаться от красного мяса, колбасы, ветчины и сосисок, а также от сладких напитков.

При этом рекомендуется ежедневно потреблять 225 граммов цельнозерновых продуктов, 200 граммов рыбы, 25 граммов орехов, 200 граммов бобовых, по 400 граммов овощей и фруктов, а также не более 50 граммов белого мяса.

Информируется, что, придерживаясь такой диеты, 20-летний человек продлит свою жизнь примерно на 13 лет, 60-летний – на 8,5 лет, а 80-летний – на 3,5 года.

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