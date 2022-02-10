В Киеве сотрудники полиции… похитили человека

Главное: Трое сотрудников полиции похитили человека в Киеве. Они вымогали 12 тысяч долларов.

Детали: В Киеве произошло резонансное ЧП. Прокуратура сообщила о задержании троих полицейских, которые похитили человека и вымогали двенадцать тысяч долларов.

Информируется о том, что заместитель начальника следственного отдела и два оперуполномоченных одного из управлений полиции приехали в Киев.

Как стало известно, в среду, 9 февраля, они должны были провести обыск жилья гражданина в рамках уголовного производства по мошенничеству.

Сообщается, что после обыска правоохранители противоправно задержали владельца жилья – 29-летнего киевлянина, которого усадили в свой автомобиль.

Копы требовали у мужчины двенадцать тысяч долларов, а в случае отказа угрожали уведомлением о подозрении в совершении уголовного преступления, а также содержанием под стражей.

Они разрешили мужчине позвонить по телефону знакомым, чтобы те передали деньги.

Оборотней в погонах задержали в тот же день при получении 6,3 тысяч долларов.

Теперь правоохранителей подозревают по статьям о незаконном лишении свободы или похищении человека и получении неправомерной выгоды.

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