Луческу сделал резонансное заявление по поводу финансирования «Динамо»

Главное: Мирча Луческу пожаловался на жизнь. Главный тренер киевского «Динамо» заявил о финансовых проблемах в клубе.

Детали: Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу дал резонансное интервью изданию Аjansspor. Румын заявил, что у клуба существуют финансовые проблемы.

Так, он сказал: «Мы стараемся проявить себя, имея молодых талантливых футболистов. У меня нет возможности подписывать больших звезд из-за финансовых проблем в клубе».

Он добавил: «Пока с командой все в порядке. Хочу, чтобы эта стабильность продолжалась. Я верю, что «Динамо» с каждым годом будет только лучше».

В тему: Шева может вернуться в «Динамо».