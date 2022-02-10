Более 5 тыс. детей стали жертвами преступлений в Украине

Главное: Почти 6 тыс. детей пострадали от неправомерных действий в Украине в 2021 году. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних выросло на треть, а случаев домашнего насилия — более, чем в 2 раза.

Детали: В прошлом году пострадавшими в Украине были признаны 5875 детей. Как рассказала начальник Департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко в интервью Цензор.НЕТ, при этом количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 28%.

Дети страдают от сексуального насилия, в частности изнасилований, от убийств, хоть их количество немного уменьшилось. Дети страдают от имущественных преступлений — воровство, грабежи, разбои, ДТП. В этой категории около тысячи пострадавших.

Количество случаев домашнего насилия за прошлый год выросло на 110%, то есть более чем в 2 раза.

«Хотя специалисты это объясняют тем, что стали больше доверять правоохранителям и чаще о таких преступлениях сообщать», — добавила Усенко.

«Растет у нас ежегодно и сексуальное насилие. Это очень болезненная тема. Мы больше всего, вероятно, уделяем этому внимание, отслеживая, какому ребенку оказывается помощь, а не травмируется ли ребенок больше во время расследования, чем во время того, что с ним произошло, что в большинстве случаев реально так и есть. А также насколько эффективно такие дела расследуют правоохранители, или они ждут по несколько месяцев. Есть примеры, когда по просьбе родителей с ребенком работает психолог, он проходит реабилитацию, которая основывается на том, что детям блокируют воспоминания о случившемся, и возвращать его к процессу расследования, потому что „проснулись“ правоохранительные органы, уже ни один адекватный отец или мать не разрешат. На этом все — мы теряем доказательную базу. И такие факты остаются у нас нерасследованными», — объяснила она, подчеркнув, что ювенальные прокуроры реагируют на такие факты, но если время уже упущено, исправить ситуацию не всегда удается.

В тему: По данным Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Украине второй год подряд фиксируется рост количества детей, пострадавших от изнасилований. При этом Украина находится в тройке лидеров по производству детской порнографии в мире.