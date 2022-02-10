На дороге под Харьковом нашли труп мужчины. СМИ намекают на Ярославского

Главное: В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль сбил насмерть мужчину. На месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Детали: Сегодня после полуночи в полицию поступило сообщение о том, что на трассе Чугуев — Мартовое в Харьковской области сбили человека. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в результате ДТП мужчина средних лет погиб.

На месте происшествия были найдены автомобильный номер 0018.

По словам источника, такие номера принадлежат передней машине кортежа известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского. При этом подчеркивается, что Ярославский часто сам водит машину.

Кроме того, якобы есть свидетели, которые видели, как вечером кортеж Ярославского уезжал из Харькова. Известно, что бизнесмен проживает в Мартовом.

Собеседники издания также добавили, что позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартового, и что он придет в райотдел дать показания.

По состоянию на 12 часов 10 февраля его допрашивают правоохранители.

В свою очередь, полиция Харьковской области подтвердила, что вечером 9 февраля неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода. Жертвой оказался мужчина с виду 30-40 лет. Тело умершего направлено в морг. Его личность, а также личность злоумышленника устанавливаются.

В тему: 6 марта 2018 года в Киеве кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, перебегавшего дорогу.