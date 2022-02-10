Минувшей ночью в центре Киева сожгли два крутых авто

Главное: Два автомобиля Lexus сожгли в Киеве. Инцидент произошел ночью.

Детали: Минувшей ночью в Киеве произошло огненное ЧП. На улице Большая Васильковская, 12 сожгли два автомобиля Lexus, информирует ГСЧС.

Сообщается, что сигнал об инциденте поступил рано утром.

Выяснилось, что во дворе пятиэтажного жилого дома горели две машины.

Стало известно, что у машин сгорели моторные отсеки и повреждено лакокрасочное покрытие.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

На месте инцидента работали десять спасателей и две единицы техники.

Сейчас выясняются причины произошедшего.

В тему: В Киеве снова горели автомобили.