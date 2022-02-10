За неделю до задержания на взятке «слуга народа» изобличал «коррупцию, которая опустошает бюджет города»

Главное: Задержанный при получении крупной взятки депутат Киевсовета Владислав Трубицын еще неделю назад изобличал коррупцию, «которая опустошает бюджет города».

Детали: Депутат Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын за неделю до ареста сетовал на то, что «людям нравится платить взятки». Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий он оставил под собственным постом в Facebook о демонтаже МАФа, решившего «вести свой „бизнес“ без всего набора соответствующих документов».

На замечание же о том, что малому бизнесу нужно дать реальную возможность официально работать, он возмутился: «Вы оправдываете коррупцию, которая опустошает бюджет города? Оправдываете нарушение закона? И при этом хотите порядка? Так не бывает».

В тему: 9 февраля 2022 года антикоррупционные органы разоблачили на взятке депутата Киевсовета от «Слуги народа» Владислава Трубицына. По данным НАБУ, он вместе с шестью пособниками требовал и получил 1,26 млн грн неправомерной выгоды от частного предпринимателя за разрешение на установку в Киеве МАФов.