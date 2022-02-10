В Украине значительно подорожал борщ

Главное: Борщ в Украине за год подорожал на треть. Сейчас кастрюля стоит 80,92 гривны.
Детали: В Украине подорожал борщ. Об этом сообщает Офис эффективного регулирования.
Отмечается, что небольшая кастрюлька на четыре порции обойдется сейчас в 80,92 гривны.
С минувшего февраля за год стоимость выросла более чем на 30%.
Как информируется, более чем вдвое выросли цены на свеклу и морковь, почти в четыре раза подорожала капуста.
Свинина выросла в цене более чем на 12%, а сметана – почти на 9%.
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