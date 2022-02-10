Близкий к ОПУ «слуга народа» требовал более 1 млн грн за возможность устанавливать МАФы в Киеве

Главное: Антикоррупционные органы разоблачили на взятке депутата Киевсовета от «Слуги народа» Владислава Трубицына. По данным НАБУ, он вместе с шестью пособниками требовал и получил 1,26 млн грн неправомерной выгоды от частного предпринимателя за разрешение на установку в Киеве МАФов.

Детали: Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили на взятке депутата Киевского городского совета от «Слуги народа» Владислава Трубицына. Как сообщает пресс-служба НАБУ, его подозревают в откатах с владельцев передвижных торговых точек, чтобы обеспечить им нужный результат на электронных торгах,

Следствие установило, что должностное лицо Киевсовета в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных коммунальных предприятий, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Как утверждается, участниками схемы были как минимум шесть человек: депутат, его друг, помощник депутата и трое сотрудников коммунального предприятия.

Трубицына поймали в момент получения денег — за содействие в получении семи участков в Киеве он требовал 1,26 млн грн.

Как сообщается на канале «Инсайдер UA» в Telegram, депутат был задержан в кабинете главы Оболонской районной государственной администрации Кирилла Фесыка.

Как известно из открытых источников, в Киевсовете Трубицын возглавляет постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству, он также является главой межфракционного объединения «Успешный Киев».

По данным журналистам Юрия Бутусова, задержанный непосредственно связан с экс-первым замглавы КГГА, губернатором Киевской области Алексеем Кулебой и с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. «Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы „Слуг народа“ в столице», — написал он на своей странице в Facebook.

В тему: В мае 2016 года в Мариуполе сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в местном горсовете коррупционную схему легализации МАФов. Руководитель одного из отделов управления земельных ресурсов и начальник отдела коммунального хозяйства одной из райгосадминистраций города требовали с коммерсанта две $2700 за установку одного МАФа.