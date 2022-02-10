В Запорожье автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе – водитель был под наркотиками

Главное: В Запорожье произошло ДТП. Школьниц сбили на пешеходном переходе.

Детали: Вечером среды, 9 февраля, в Запорожье произошло ДТП. Автомобиль ИЖ 2717-90 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух пятнадцатилетних школьниц, сообщает полиция.

Девочек госпитализировали с травмами.

Выяснилось, что ИЖ 2717-90 и ВАЗ 2101 ехали в попутном направлении от проспекта Инженера Преображенского до улицы Научный городок.

Отмечается, что у остановки общественного транспорта две девушки начали переходить дорогу по обозначенному дорожной разметкой и дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу.

Информируется, что 41-летний водитель ВАЗ, увидев подростков, резко вывернул руль в сторону во избежание наезда, а 29-летний водитель ИЖ продолжил движение прямо и допустил наезд на пешеходов.

Кроме этого в крови водителя, который сбил девочек, обнаружили следы марихуаны. Его задержали.

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