В Киеве обнаружили тело неизвестного мужчины, которое вмерзло в лед Днепра

Главное: В Киеве водолазы-спасатели извлекли тело мужчины из Днепра. Вмерзшее в лед тело обнаружили в 15 м от берега.

Детали: 9 февраля в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве поступило сообщение о том, что на Днепровской набережной, 7, в Днепровском районе столицы, в реке находится тело человека. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения деблокировали тело мужчины в 15 метрах от берега.

Они доставили труп на берег и передали полиции.

Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.

Отметим, что неподалеку от места происшествия находится мост Патона.

В тему: 10 июня 2019 года возле пешеходно-велосипедного моста, соединяющего центральную часть города с пляжной зоной Труханового осторова, был обнаружен труп мужчины.