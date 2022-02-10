В среднем киевлянин проживает в пробках без малого 10 дней в году

Главное: Украинская столица все еще остается одной из самых загруженных автомобилями городов в мире, поднявшись с седьмого на третье место. Ухудшили свои позиции также Одесса и Харьков.

Детали: По итогам 2021 года Киев оказался на третьем месте в мире по продолжительности задержек автомобильного движения на дорогах. Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные нидерландской компании TomTom, занимающейся навигацией и цифровой картографией, в среднем поездки киевлян длятся на 56% дольше, чем могли бы длиться на пустых дорогах.

Годом ранее этот показатель составлял 51%.

В общей сложности на стояние в пробках столичные автомобилисты потратили 229 часов (в 2020 году — 207 часов) или 9,5 дней в году (в 2020 году — 8,5 дней).

Самым загруженным днем стало 8 февраля 2021 года. Тогда средняя задержка составила 139%.

Первое место в мире по уровню пробок в 2021 году занял Стамбул — 62% задержки, второе место — Москва с 61%, четвертое — столица Колумбии Богота (55%).

На высокие ступени рейтинга попали другие украинские города. Одесса заняла шестое место в мире (51% задержки в среднем), Харьков — 12-ое место в мире (46%), Днепр — 25-ое место (40%). В прошлогоднем рейтинге эти города заняли 11-ое, 13-ое и 22-ое место соответственно.

В тему: В 2020 г Киев был на 7 месте в мире по загруженности дорог. Одесса занимала 11 место, Харьков — 13, Днепр — 22-е.