Менее чем через тридцать лет население Земли столкнется с дефицитом белка

Главное: Мир столкнется с дефицитом белка. Уже к 2050-му году.

Детали: К 2050-му году население нашей планеты вырастет до девяти миллиардов человек и ему понадобится в два раза больше белка. Об этом сообщил профессор Лоран Генцбиттель, которого цитируют российские СМИ.

Специалист говорит: «В Европе люди традиционно едят пшеницу и чечевицу. Но в других регионах, например Южной Азии или Африке, люди в основном едят рис и нут. Нут – основной источник белка в этих регионах».

По его словам, в ближайшие годы ученым придется решить проблемы грядущего дефицита.

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