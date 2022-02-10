Менее чем через тридцать лет население Земли столкнется с дефицитом белка

Главное: Мир столкнется с дефицитом белка. Уже к 2050-му году.
Детали: К 2050-му году население нашей планеты вырастет до девяти миллиардов человек и ему понадобится в два раза больше белка. Об этом сообщил профессор Лоран Генцбиттель, которого цитируют российские СМИ.
Специалист говорит: «В Европе люди традиционно едят пшеницу и чечевицу. Но в других регионах, например Южной Азии или Африке, люди в основном едят рис и нут. Нут – основной источник белка в этих регионах».
По его словам, в ближайшие годы ученым придется решить проблемы грядущего дефицита.
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