ВОЗ призвала богатые страны выделить на борьбу с коронавирусом 16 миллиардов долларов

Главное: На борьбу с коронавирусом нужно выделить 16 миллиардов долларов. В ВОЗ считают, что это должны сделать богатые страны.

Детали: Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны выделить 16 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом – вакцины, тесты и индивидуальные средства защиты. Средства необходимо направить в страны с низким и средним уровнем дохода населения.

В заявлении говорится, что такие суммы нужны для обеспечения работы программы ACT-Accelerator, которая объединяет ведущие агентства, обеспечивающие страны с низким и средним уровнем дохода тестами, медикаментами, вакцинами и средствами индивидуальной защиты.

Отмечается: «Поскольку значительная часть населения планеты все еще не может пройти вакцинацию, тестирование или лечение, правительствам срочно требуется 16 миллиардов долларов в виде грантов для финансирования работы агентств ACT-Accelerator».

Информируется, что ACT-Accelerator предлагает новую схему финансирования, согласно которой более богатые страны должны выделить деньги на работу международной программы по справедливому распределению вакцин.

Ожидается, что сумма взноса каждой страны будет рассчитываться исходя из размера национальной экономики и того, что эта страна выиграет от более быстрого восстановления мировой экономики и торговли.

Сообщается, что данная сумма позволит ACT-Accelerator создать пул вакцин в количестве 600 миллионов доз для бедных стран, закупить семьсот миллионов тестов, а также лекарств от коронавируса для 120 миллионов пациентов, предоставить 1,7 миллионам медицинских работников индивидуальные средства защиты, а также покрыть дополнительные расходы по достижению цели вакцинации 70% населения мира к середине 2022-го года.

В ВОЗ говорят, что с начала пандемии во всем мире было проведено более 4,7 миллиарда тестов, из них лишь около 22 миллионов тестов было проведено в странах с низким уровнем дохода, что составляет всего 0,4% от общего числа тестов в мире.

Подчеркивается, что только 10% людей в странах с низким уровнем дохода получили хотя бы одну дозу вакцины.

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