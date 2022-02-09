Главные новости за 9 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 9 февраля 2022 года.
- Коронавирусом в Украине заболели 38 257 человек. Умерли 240 людей.
- В выходные в Украине будет тепло. Осадки не ожидаются.
- Робот Эндрю появился в Верховной Раде. Он ответил на вопросы.
- Украина стала импортировать больше бензина. Главный поставщик – Беларусь.
- Ученые обнаружили антитела к Омикрону. Их выявили у диких оленей.
- Церемонию награждения команд фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине перенесли на неопределенное время. По данным СМИ, это случилось якобы из-за допинг-пробы российского спортсмена.