Главные новости за 9 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 9 февраля 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 38 257 человек. Умерли 240 людей.

- В выходные в Украине будет тепло. Осадки не ожидаются.

- Робот Эндрю появился в Верховной Раде. Он ответил на вопросы.

- Украина стала импортировать больше бензина. Главный поставщик – Беларусь.

- Ученые обнаружили антитела к Омикрону. Их выявили у диких оленей.

- Церемонию награждения команд фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине перенесли на неопределенное время. По данным СМИ, это случилось якобы из-за допинг-пробы российского спортсмена.