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Новости > Крупный лоукостер внезапно прекратил рейсы из двух приграничных городов Украины

Крупный лоукостер внезапно прекратил рейсы из двух приграничных городов Украины

Александр Панько
09.02.22 09:26
312
Крупный лоукостер внезапно прекратил рейсы из двух приграничных городов Украины

Главное: Ирландская авиакомпания Ryanair остановила продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию, система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов.

Детали: Ирландский лоукостер Ryanair полностью приостановил продажу авиабилетов на все рейсы из Харькова и Херсона. Как сообщает Avianews, теперь при попытке забронировать билет на ближайшие даты или на лето система указывает, что доступных вылетов нет.

По данным издания, лоукостер с начала пандемии коронавируса неоднократно менял расписание своих рейсов, однако полное прекращение полетов из двух аэропортов происходит впервые.

До этого из Харькова было шесть регулярных рейсов: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву. Из Херсона было три рейса: в Вену, Варшаву и Краков.

При этом перевозчик никак не объясняет происходящее.

Журналисты предполагают, что авиакомпания могла так поступить на фоне постоянных сообщений о возможном нападении России на Украину. В частности, в начале февраля глава Ryanair Майкл О’Лири сказал, что его компания может начать базирование в Украине. Однако тогда должностное лицо отмечало, что это произойдет при условии, если не будет полномасштабного российского вторжения.

Отметим, что аэропорт Харьков расположен в 40 км от границы с Россией, аэропорт Херсон — в 90 км от оккупированного Крыма.

В тему: В начале февраля 2022 года Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия перебросила в Беларусь крупнейшее со времен «золодной войны» число войск. В том числе речь идет о боевых реактивных самолетах, в частности Су-35, ракетах двойного назначения «Искандер» и системах противоракетной обороны С-400.

7 февраля американский президент Джо Байден заявил, что никто, кроме президента РФ Владимира Путина, точно не знает о планах вторжения в Украину. Однако он настоятельно рекомендовал гражданам США, который не представляют дипломатический корпус, покинуть Украину, чтобы не попасть «под перекрестный огонь».

Тэги: общество, самолет, Харьков, Россия, Херсон, авиарейс, авиация, агрессия, вторжение, Лоукост, Ryanair, новости Украины, коронавирус

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