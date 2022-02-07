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Новости > В Киеве на месте захоронений жертв репрессий на Лукьяновском кладбище почтили память новомучеников

В Киеве на месте захоронений жертв репрессий на Лукьяновском кладбище почтили память новомучеников

Александра Кудрявцева
07.02.22 16:35
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В Киеве на месте захоронений жертв репрессий на Лукьяновском кладбище почтили память новомучеников
Главное: В Киеве почтили память новомучеников и исповедников Православной Церкви, пострадавших во времена репрессий ХХ века.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Центр изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, мероприятия памяти святых новомучеников состоялись в храме на Лукьяновском кладбище, где в 1930-е годы массово хоронили священников и мирян, расстрелянных в Лукьяновской тюрьме НКВД.
 
После богослужения, в храме святой великомученицы Екатерины и святых Новомучеников и Исповедников ХХ века презентовали фотовыставку «Церковь Мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке», посвященную священномученику Владимиру (Богоявленскому), митрополиту Киевскому, и репрессиям против духовенства Киева и Киевской области.
 
Руководитель Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, кандидат исторических наук Сергей Шумило выступил с лекцией о коммунистических репрессиях против духовенства на Киевщине и о страдальческом пути священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского.
 
Как сообщили организаторы, проведение мероприятий памяти ко дню святых Новомучеников именно на Лукьяновском кладбище было избрано не случайно. Ведь в 1920-е — 1930-е года именно здесь рядом располагалась Лукьяновская тюрьма ОГПУ—НКВД, в которой во время сталинских репрессий каждую ночь «конвейером» расстреливали как «врагов народа» сотни сограждан по искусственным обвинениям в «антисоветской деятельности».
 
Сергей Шумило отметил, что только в течение 1937-1939 годов здесь было расстреляно более 60 тысяч граждан. «Среди расстрелян были сотни православных священнослужителей, монахов и мирян, большинство из которых были жителями Киева и Киевской области. К середине 1937 года тела расстрелянных ночью тайно закапывали в наспех выкопанных „братских могильниках“ на Лукьяновском кладбище, расположенном рядом с Лукьяновской тюрьмой. А с середины 1937 года, когда от массовых ежесуточных захоронений на Лукьяновском кладбище уже не осталось свободных мест, тела расстрелянных стали каждую ночь из Лукьяновской тюрьмы вывозить в Быковнянский лес, где для этих целей был оборудован новый „спецучасток“. Хотя даже после этого на Лукьяновском кладбище еще долго продолжали тайно закапывать тела замученных заключенных», — рассказал он.
 
По словам руководителя Центра Новомучеников, до сих пор не установлено точное количество репрессированных граждан, захороненных в «братских могильниках» на Лукьяновском кладбище. «Исследователи называют цифры от 25 до 30 тысяч замученных граждан. Поскольку эти тайные спецзахоронения не регистрировались администрацией кладбища, достоверную статистику установить невозможно. К сожалению, систематические комплексные исследования и раскопки с перезахоронениями на Лукьяновском кладбище так и не были проведены», — добавил Сергей Шумило.
 
Среди репрессированных священнослужителей на Лукьяновском кладбище похоронены: киевский митрополит священномученик Константин (Дьяков; 1864–1937); сввященномученик протоиерей Александр Глаголев (1872–1937); епископ Панкратий (Гладков; 1892–1944) и многие другие.
 
«Лукьяновское кладбище является одним из крупнейших мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Украине. Для верующих людей оно не просто место трагедии и памяти, но и святое место, поскольку здесь похоронены тысячи мучеников за веру и просто невинные страдальцы, замученные богоборческим режимом в страшные годы сталинских репрессий», — отметил историк Сергей Шумило.
 
С 1993 года на Лукьяновском кладбище действует один из первых храмов УПЦ в честь святых Новомучеников и Исповедников ХХ века, а с 2013 года еще и храм в честь святой великомученицы Екатерины.
 
Фотовыставка «Церковь Мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке» будет действовать в течении месяца при храме по адресу: ул. Дорогожицкая, 7, Лукьяновское кладбище.
 
В тему: В Кропивницком УПЦ прославила в лике святых двух священников.
 

Тэги: святые, УПЦ

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