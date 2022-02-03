Диетологи поведали, почему нужно есть жирный творог каждый день

Главное: Жирный творог полезен для здоровья. Он снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний.

Детали: Российские диетологи поведали о пользе жирного творога. Их цитируют местные СМИ.

Сообщается следующее: «В молочном жире в небольшом количестве содержится пентадециловая кислоте. Чем ее больше в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина».

Отмечается, что молочные продукты насыщены метионином: аминокислотой, регулирующей жировой обмен и улучшающей восстановление стенок сосудов.

Эксперты говорят: «Творог с содержанием жира от пяти до восемнадцати процентов богат витаминами, в частности, группы A и D, отвечающими за усвоение кальция. Есть его лучше не более 150-200 граммов в день».

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